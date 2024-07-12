Определились финалисты Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде

Сегодня, 12 июля, на Уимблдоне-2024 прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшейся парой финалистов турнира.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Финал:

Карлос Алькарас (3) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Титульный поединок состоится в воскресенье, 14 июля. Алькарас в своём полуфинальном матче в четырёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева (5), а Джокович в трёх сетах победил итальянца Лоренцо Музетти (25).

Отметим, что это полное повторение прошлогоднего финала. В титульном матче Уимблдона-2023 Алькарас со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 обыграл Джоковича, который является семикратным победителем данного турнира.