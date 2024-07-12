«Один из величайших 21-летних игроков». Джокович – о финале Уимблдона-2024 с Алькарасом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал предстоящий финал Уимблдона-2024 и высказался о величии испанца Карлоса Алькараса.

Напомним, теннисисты уже играли между собой в финале Уимблдона в 2023 году. Тогда победу одержал Карлос Алькарас.

– Другой год, другой конец?

– Я надеюсь на это. Я уверен, что он на это не надеется. Он является отличным примером молодого игрока, у которого хорошо сбалансированная жизнь. Хорошая семья, много харизмы, хорошо преподносит себя на корте и за его пределами.

Он заслуженно один из величайших 21-летних игроков, которых мы когда-либо видели в этом виде спорта. Без сомнения, мы увидим его в будущем. Он выиграет еще много турниров Большого шлема. Надеюсь, через 2 дня, а не в этот. Но это в будущем, когда выйду на пенсию, лет через 15.

Шутки шутками… он уже обыграл меня в финале здесь в прошлом году в 5 сетах. Я не ожидаю ничего меньшего. Тяжёлая битва на корте. Чтобы победить его в воскресенье, мне понадобятся все мои способности, – сказал Джокович в интервью на корте.