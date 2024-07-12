«Смотрел, как пролетают бомбы». Джокович эмоционально высказался о мечте выиграть Уимблдон

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вспомнил детство и эмоционально высказался о значимости Уимблдона для себя.

Сегодня, 12 июля, Новак вышел в свой десятый финал на Уимблдоне.

«Уимблдон всегда был для меня детской мечтой. Играть и выигрывать. Я рассказывал эту историю много раз. Думаю, стоит повторить. Я был семилетним мальчиком в Сербии и смотрел, как над моей головой пролетают бомбы. Я собирал кубок Уимблдона из любого материала, который был у меня в комнате. Смотрел на себя в зеркало… говорю себе, что однажды стану чемпионом Уимблдона.

Какая-то часть визуализации действительно сработала. Но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы сделать это. У меня была огромная поддержка со стороны членов моей семьи. Моя жена была со мной много-много лет. Теперь мои дети. Это было невероятно. Я стараюсь не принимать это как должное. Каждый раз, оказываясь на этом уникальном корте, я стараюсь получать от него удовольствие. По ходу матча – время работать, постараться переиграть соперника.

Я очень доволен и рад выйти в очередной финал. Я не хочу здесь останавливаться. Надеюсь, в воскресенье я выиграю этот трофей», – сказал Джокович в интервью на корте.