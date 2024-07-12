Джокович рассказал, как пришёл к решению играть на Уимблдоне после травмы колена

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, как принимал решение об участии на Уимблдоне-2024.

Напомним, на «Ролан Гаррос» – 2024 сербский теннисист получил травму колена и перенёс операцию.

«Сомнений было много. Я приехал в Лондон за 8 дней до начала турнира. Не знал, буду ли я участвовать в турнире или нет. Всё было в подвешенном состоянии до дня жеребьёвки. Я провёл несколько тренировочных сетов с топовыми игроками и выставочные матчи, которые доказали мне, что я в достаточно хорошей форме, чтобы зайти далеко.

Перед турниром я сказал, что если бы мне казалось, что у меня нет шанса зайти далеко на турнире, я бы, вероятно, не играл. Такое моральное убеждение присутствует всегда. Я очень доволен и благодарен всем членам команды за то, что помогли мне достичь результата, который я имею сейчас», – сказал Джокович в интервью на корте.