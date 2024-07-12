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Джокович вновь изобразил скрипку после победы на Уимблдоне. Это вызвало улыбку его дочери

Джокович вновь изобразил скрипку после победы на Уимблдоне. Это вызвало улыбку его дочери
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вновь отпраздновал победу на Уимблдоне-2024, изображая, что играет на скрипке.

Напомним, сегодня, 12 июля, Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.

Джокович ранее объяснял, что делает такое празднование в поддержку дочери Тары, которая уже полгода берёт уроки игры на скрипке. В этот раз телекамера успела зафиксировать реакцию дочки Новака на празднование отца. Девочка одобрила жест папы улыбкой.

В финале Уимблдона-2024 Джокович сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).

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