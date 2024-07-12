Джокович установил рекорд по числу сезонов с финалами на ТБШ, превзойдя Федерера и Надаля

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2024. Для 37-летнего серба текущий сезон стал 16-м, в котором он сыграет хотя бы в одном финале мэйджора.

Тем самым Джокович превзошёл по данному показателю своих главных соперников – швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, у которых по 15 таких сезонов.

В целом 16 сезонов с финалами на ТБШ – это абсолютный рекорд в истории Открытой эры (с 1968 года).

Напомним, сегодня, 12 июля, Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. В финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).