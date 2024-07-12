«Я сторонник умной работы». Джокович рассказал, что способствует его долголетию в спорте

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 37-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что способствует его долголетию в спорте.

– Впервые вы дошли до финала турнира «Большого шлема» в 2007 году. Дайте нам стимул к такой дисциплине, чтобы оставаться на вершине спорта так долго.

– У нас нет столько времени, чтобы говорить об этом. Каждый хочет иметь это секретное зелье или формулу успеха. Что именно определяет чемпиона, что позволяет быть лучшим в том, чем занимаешься, и оставаться на вершине так долго, как только можешь. Нет такого понятия, как секрет.

Мы часто слышали, как много спортсменов говорили о тяжёлой работе. Я больше сторонник умной работы. В моём случае это сработало. За последние 50 лет я видел некоторых невероятных чемпионов в разных видах спорта, которые, как мне кажется, прошли похожий на мой путь. Который заключается в преодолении невзгод.

Многое даётся нелегко. Но именно так формируется характер и укрепляется воля. Нужно превратить свой образ жизни в теннис. Это очень требовательный вид спорта. Это индивидуальный вид спорта. Вы не можете себя заменить, а можете положиться только на себя.

Да, у меня есть члены команды, но мне приходится самому находить решения на площадке. Если у вас плохой день, то всё, вы выбываете из турнира. Помимо этого, есть вещи, которые важны вне корта. Качество сна, питание, управление мыслями, ваше окружение. Всё влияет на то, как ты выступаешь на корте. Это тоже довольно легко», – сказал Джокович в интервью на корте.