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Новак Джокович выиграл 97-й матч на Уимблдоне. Это его лучший турнир по победам в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 97-ю в своей карьере победу в одиночном разряде Уимблдона.

Это произошло в полуфинале текущего розыгрыша. Джокович (2) обыграл 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.

Тем самым травяной турнир «Большого шлема» стал в карьере Джоковича самым успешным с точки зрения побед в матчах, лишив этого статуса Открытый чемпионат Франции.

Фото: OptaAce

Турниры уровня ATP с наибольшим количеством победных матчей Новака Джоковича:

Уимблдон (97 побед);

«Ролан Гаррос» (96);

Australian Open (94);

US Open (88);

«Мастерс» в Риме (68).