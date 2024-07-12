Новак Джокович выиграл 97-й матч на Уимблдоне. Это его лучший турнир по победам в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 97-ю в своей карьере победу в одиночном разряде Уимблдона.
Это произошло в полуфинале текущего розыгрыша. Джокович (2) обыграл 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.
Тем самым травяной турнир «Большого шлема» стал в карьере Джоковича самым успешным с точки зрения побед в матчах, лишив этого статуса Открытый чемпионат Франции.
Фото: OptaAce
Турниры уровня ATP с наибольшим количеством победных матчей Новака Джоковича:
Уимблдон (97 побед);
«Ролан Гаррос» (96);
Australian Open (94);
US Open (88);
«Мастерс» в Риме (68).