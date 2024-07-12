Джокович вышел в шестой подряд финал Уимблдона. Лишь у Федерера более впечатляющая серия

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз подряд вышел в финал одиночного разряда Уимблдона.

По данному показателю Джокович сравнялся с 11-кратным победителем мэйджоров шведом Бьорном Боргом, который стабильно играл в финалах Уимблдона с 1976 по 1981 год (в его активе пять титулов). В Открытой эре (с 1968 года) лишь у швейцарца Роджера Федерера была более впечатляющая серия на Уимблдоне (семь финалов подряд, с 2003 по 2009 год).

Напомним, сегодня, 12 июля, Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. В финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).