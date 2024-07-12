ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти: еду домой с мыслью, что могу обыграть практически любого

Музетти: еду домой с мыслью, что могу обыграть практически любого
Комментарии

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, как на него повлияло выступление на Уимблдоне-2024.

На Уимблдоне 22-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». В 1/2 финала он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 19:05 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 2 4
6 		7 7 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я привезу домой много позитива. Я должен осознать, что могу сражаться практически со всеми в АТР-туре. Что я могу победить кого угодно. До этого турнира я не понимал, что способен победить кого угодно.

После этого турнира, особенно учитывая, что это турнир «Большого шлема» где матчи длиннее, думаю, что смогу ещё улучшить свой уровень в матчах пятисетового формата. Еду домой с мыслью, что могу обыграть практически любого», – сказал Музетти на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android