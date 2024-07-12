Музетти: еду домой с мыслью, что могу обыграть практически любого
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25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, как на него повлияло выступление на Уимблдоне-2024.
На Уимблдоне 22-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». В 1/2 финала он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 19:05 МСК
25
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Я привезу домой много позитива. Я должен осознать, что могу сражаться практически со всеми в АТР-туре. Что я могу победить кого угодно. До этого турнира я не понимал, что способен победить кого угодно.
После этого турнира, особенно учитывая, что это турнир «Большого шлема» где матчи длиннее, думаю, что смогу ещё улучшить свой уровень в матчах пятисетового формата. Еду домой с мыслью, что могу обыграть практически любого», – сказал Музетти на пресс-конференции.
Комментарии
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