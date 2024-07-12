Карлоса Алькараса освистали на Уимблдоне за намёк на победу Испании в финале Евро-2024

Публика на Уимблдоне-2024 освистала трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса после его намёка на успех Испании в финале чемпионата Европы – 2024 по футболу.

Напомним, сегодня, 12 июля, Алькарас (3) вышел в финал Уимблдона-2024, со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграв чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

После поединка Алькарас давал традиционное интервью на корте.

Алькарас: это будет хороший день для испанцев, вы знаете, там же и Евро…

Публика: гудит и свистит.

Алькарас: я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного интервью.

Видео доступно на YouTube-канале EL PAÍS. Права на него принадлежат Wimbledon (ITF).

Финал мужского Уимблдона состоится 14 июля. В его рамках Алькарас сразится с сербом Новаком Джоковичем (2). Тогда же пройдёт финал Евро-2024, где сборная Испании сразится с командой Англии.