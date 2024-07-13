Стали известны все финалисты Уимблдона-2024 в парных разрядах
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На Уимблдоне-2024 определились все финальные пары в женском, мужском и смешанном парных разрядах.
Парный разряд, женщины:
- Катержина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) – Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия)
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
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Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Парный разряд, мужчины:
- Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (оба – Австралия) – Харри Хелиоваара (Финляндия) и Хенри Паттен (Великобритания)
Уимблдон — парный разряд (м). Финал
13 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Макс Пёрселл
Джордан Томпсон
М. Пёрселл Д. Томпсон
Не начался
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Харри Хелиоваара
Хенри Паттен
Х. Хелиоваара Х. Паттен
Смешанный парный разряд:
- Сантьяго Гонсалес и Джулиана Олмос (оба – Мексика) – Ян Зелиньский (Польша) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй)
Уимблдон — микст. Финал
14 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Сантьяго Гонсалес
Джулиана Олмос
С. Гонсалес Д. Олмос
Не начался
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Ян Зелиньский
Се Шувэй
Я. Зелиньский С. Шувэй
Стоит отметить, что из финалистов титулы на турнирах «Большого шлема» выигрывали Синякова, Дабровски, Рутлифф, Пёрселл, Хелиоваара, Зелиньский и Шувэй.
Финал в мужском парном разряде состоится в субботу, 13 июля. Матчи за титул в женском и смешанном парном разряде пройдут в воскресенье, 14 июля.
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