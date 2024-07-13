Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны все финалисты Уимблдона-2024 в парных разрядах

На Уимблдоне-2024 определились все финальные пары в женском, мужском и смешанном парных разрядах.

Парный разряд, женщины:

Катержина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) – Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия)

Парный разряд, мужчины:

Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (оба – Австралия) – Харри Хелиоваара (Финляндия) и Хенри Паттен (Великобритания)

Смешанный парный разряд:

Сантьяго Гонсалес и Джулиана Олмос (оба – Мексика) – Ян Зелиньский (Польша) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй)

Стоит отметить, что из финалистов титулы на турнирах «Большого шлема» выигрывали Синякова, Дабровски, Рутлифф, Пёрселл, Хелиоваара, Зелиньский и Шувэй.

Финал в мужском парном разряде состоится в субботу, 13 июля. Матчи за титул в женском и смешанном парном разряде пройдут в воскресенье, 14 июля.