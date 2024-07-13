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Стали известны все финалисты Уимблдона-2024 в парных разрядах

Стали известны все финалисты Уимблдона-2024 в парных разрядах
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На Уимблдоне-2024 определились все финальные пары в женском, мужском и смешанном парных разрядах.

Парный разряд, женщины:

  • Катержина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) – Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Австралия)
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Парный разряд, мужчины:

  • Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (оба – Австралия) – Харри Хелиоваара (Финляндия) и Хенри Паттен (Великобритания)
Уимблдон — парный разряд (м). Финал
13 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
М. Пёрселл Д. Томпсон
Не начался
1 2 3
         
         
Харри Хелиоваара
Финляндия
Харри Хелиоваара
Хенри Паттен
Великобритания
Хенри Паттен
Х. Хелиоваара Х. Паттен

Смешанный парный разряд:

  • Сантьяго Гонсалес и Джулиана Олмос (оба – Мексика) – Ян Зелиньский (Польша) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй)
Уимблдон — микст. Финал
14 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Сантьяго Гонсалес
Мексика
Сантьяго Гонсалес
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
С. Гонсалес Д. Олмос
Не начался
1 2 3
         
         
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Я. Зелиньский С. Шувэй

Стоит отметить, что из финалистов титулы на турнирах «Большого шлема» выигрывали Синякова, Дабровски, Рутлифф, Пёрселл, Хелиоваара, Зелиньский и Шувэй.

Финал в мужском парном разряде состоится в субботу, 13 июля. Матчи за титул в женском и смешанном парном разряде пройдут в воскресенье, 14 июля.

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