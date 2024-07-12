Даниил Медведев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024.

«Тяжёлый матч, Карлос хорошо играет. Мой план на игру работал не так уж плохо, матч был гораздо ближе, чем в прошлом году. Но да, против него тяжело играть. Я хорошо подавал, точно не хуже, чем в других матчах. Только пять эйсов, казалось, он дотягивается практически до каждого мяча, хорошо бегает. У меня были хорошие удары, где-то мог забирать очки у сетки, но не получилось. На мой взгляд, он играл гораздо лучше остальных моих соперников здесь, по этой причине я проиграл. Больше особо нечего добавить.

Мне кажется, во многих розыгрышах у сетки я, с одной стороны, мог бы сыграть лучше. А с другой стороны, есть, наверное, один, два, может, три игрока – он, де Минор и кто-то вроде Томми Пола – которые могут достать такие мячи, как я посылал. Удары с лёта не были ужасными. Просто он очень быстрый и хорош в обводящих. Не было какого-то плана выходить к сетке, но это травяной корт. План был не давать ему слишком много времени, потому что, когда у него есть время, он делает виннер. Стараться прессинговать его. Я играл хорошо, но против него этого всё равно было недостаточно», — сказал Медведев на пресс-конференции.