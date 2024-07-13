Даниил Медведев — о будущих матчах с Алькарасом: на харде у меня точно больше шансов

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024 поделился своим настроем на следующие встречи с ним.

«Слушайте, трава – не моё любимое покрытие, но я хорошо здесь играл и в этом, и в том году. И матч с Карлосом был гораздо ближе, чем год назад. В прошлом году я вышел с матча и подумал: «Вау, полуфинал, за 1,5 часа, очень быстро». Он меня смял. Сегодня было не так, я чувствовал, что гораздо ближе, просто чуть-чуть хуже в важные моменты. Но это всё опыт в матчах с Алькарасом, Джоковичем, некоторыми другими, тяжёлыми соперниками. Постараюсь повысить свой уровень в следующий раз против Карлоса. Попробую сделать что-то новое, что-то получше. На харде у меня точно больше шансов, но не в Индиан-Уэллсе (смеётся)», — сказал Медведев на пресс-конференции.