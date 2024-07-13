Янчук: у Алькараса было преимущество над Медведевым в скорости и молодости

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева от трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

«Перед матчем я давал 50 на 50, но Алькарас переиграл нашего теннисиста вчистую. У него было преимущество в скорости и молодости, он лучше проводил атакующие приёмы. Но главным его козырем стал укороченный удар, к которому Медведев совершенно не успевал. Медведев играл неплохо, в том году против Алькараса он сыграл значительно хуже, видны улучшения, но Алькарас сейчас сильнее», — приводит слова Янчука ТАСС.