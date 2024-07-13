Даниил Медведев низко оценил свои шансы выиграть личную медаль на Олимпиаде-2024

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался о грядущем выступлении на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Это будет новый опыт. Я не люблю менять покрытия, даже на хард для меня непросто переходить, нужно время для адаптации. А тут сразу буду играть на Олимпиаде, на грунте. Не знаю, как это будет. Легко не будет, мало времени на подготовку, потому что я хорошо провёл турнир здесь. Без понятия, как буду с этим справляться, буду я в мире с собой или злым. Слушайте, это один турнир. У меня в голове есть свои цели, одна из них главных целей – пары и микст. По правде говоря, не думаю, что я – фаворит на победу в одиночке или даже на медаль. Но я постараюсь, поеду туда, буду наслаждаться и приложу все усилия на грунте. А после этого – на харде», — сказал Медведев на пресс-конференции после поражения в полуфинале Уимблдона-2024.