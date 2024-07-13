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Ольховский назвал факторы, которые помогли Алькарасу обыграть Медведева на Уимблдоне

Ольховский назвал факторы, которые помогли Алькарасу обыграть Медведева на Уимблдоне
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева от трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса.

«Я не могу сказать, что Даня играл намного хуже, но Алькарас всё же его переигрывал. Он играл очень активно и уверенно, по скорости значительно превосходил Даниила, заставлял его ошибаться. Ничего страшного, полуфинал — это уже очень хороший результат, Даня защитил свои очки и показал, что остаётся одним из лучших в мире», — приводит слова Ольховского ТАСС.

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