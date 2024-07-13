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Уимблдон-2024, мужчины: результаты 12-го игрового дня, сетка соревнований

Уимблдон-2024, мужчины: результаты 12-го игрового дня, сетка соревнований
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Завершился 12-й игровой день Уимблдона-2024 (травяной турнир «Большого шлема») у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители матчей).

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 12 июля:

  • Новак Джокович (Сербия, 2) – Лоренцо Музетти (Италия, 25) – 6:4, 7:6, 6:4.

Таким образом, в финале турнира встретятся трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 24-кратный обладатель турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира, представитель Сербии Новак Джокович.

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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