Новак Джокович высказался о возможном повторении исторического рекорда Федерера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что может повторить легендарный рекорд 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, на счету которого восемь побед на Уимблдоне.

«Конечно, я знаю, что у Роджера восемь Уимблдонов. У меня сейчас семь. На кону история. Также потенциально мой 25-й турнир Большого шлема. Конечно, это служит отличной мотивацией, но в то же время это также большое давление и ожидания. Каждый раз, когда я выхожу на корт, хотя мне 37 лет и я соревнуюсь с 21-летними игроками, я всё равно ожидаю, что выиграю большинство матчей, а люди ожидают, что я выиграю 99% матчей, в которых я играю. Мне всегда нужно выходить на корт и показывать всё, что в моих силах, чтобы оставаться на уровне Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Саши Зверева или Даниила Медведева», – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Напомним, 12 июля Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. В финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).

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