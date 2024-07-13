Джокович — о финале Уимблдона: это мои самые слабые результаты за первые полгода сезона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей форме перед финалом Уимблдона-2024.

«Для меня этот год сложился не очень удачно. Вероятно, это самые слабые результаты за первые шесть месяцев, которые у меня были за многие годы. И это нормально. Мне пришлось адаптироваться и принять эту ситуацию, а также попытаться найти выход… Да и я получил довольно серьёзную травму.

На Уимблдоне исторически были сезоны, когда я, возможно, не играл на желаемом уровне, а затем я выигрывал титул, и потом всё менялось. Например, так было в 2018 году, когда ранее в этом году мне сделали операцию на локте. Мой рейтинг выпал из топ-20. Я тогда проиграл в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии и четвертьфинале «Ролан Гаррос» и просто не играл в тот теннис, в который хотел… а потом я выиграл Уимблдон. Потом ещё и зацепил US Open, а позже очень скоро стал первым номером рейтинга ATP.

Так что Уимблдон просто извлекает из меня лучшее. Он мотивирует меня всегда проявлять себя и показывать лучшее, на что я способен. Я знаю, что происходит на кону. Это всегда так. На любом турнире «Большого шлема», в котором я выступаю, на кону всегда стоит история. Я постараюсь использовать это как топливо, чтобы показать свой лучший теннис», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, 12 июля Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича. В финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).

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