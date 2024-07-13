Новак Джокович высказался о встрече с Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о встрече с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона-2024.

«Он так молод, но за его плечами уже три победы в ТБШ, и он собирается взять четвёртый титул. В прошлом году он удивил всех нас тем, как он играл в Квинсе и на Уимблдоне, которые он выиграл подряд.

Можно подумать, что для человека, выросшего в Испании, победа в турнире на грунтовом корте важнее и логичнее, чем на Уимблдоне. Но, честно говоря, было потрясающе наблюдать за тем, как Карлос играл последние пару лет на траве. Я вижу много общего между мной и ним с точки зрения способности адаптироваться и приспосабливаться к поверхности. Вероятно, его самая большая черта заключается в том, что он умеет одинаково хорошо играть на любом покрытии. Он может адаптироваться к конкретному сопернику на любом корте и в любое время. Он очень разносторонний и совершенный игрок.

Впечатляет то, что он делает это в столь юном возрасте. Но надеюсь, он подарит мне победу на Уимблдоне в этом году, а потом посмотрим (улыбается). После этого я буду за него болеть», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

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