Даниил Медведев объяснил причину сложности затяжных матчей с Карлосом Алькарасом

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев высказался о сложности пятисетовых противостояний с испанцем Карлосом Алькарасом после поражения со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 в очном полуфинале Уимблдона-2024.

— У Карлоса появляется репутация в пятом сете, он выиграл 12 из 13.

— Вау. Не знал.

— Когда уступаете Карлосу 1:2, думаете об этом?

— Я об этом не знал и не думал при счёте 1:2 по сетам. Просто старался биться в четвёртом сете, увести матч в пятый сет. Статистика всегда важна, потому что у него 12 побед в 13 пятых сетах. Но когда играешь против него, даже если уступаешь 0:2 по сетам, то ты можешь нанести ему второе поражение в 14 пятых сетах или в 20, сколько у него будет на тот момент. Не думаю, что это какая-то репутация, но реальность такова, что он ещё и очень силён физически. Даже сегодня, когда было несколько тяжёлых очков, где я мог немного запыхаться и уровень у меня упал. Всегда так, уровень падает на 2% после тяжёлого розыгрыша. У соперников уровень может упасть на 5%, у Карлоса – не падает. Поэтому он очень хороший игрок, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

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