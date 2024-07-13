«Это может даже помочь». Медведев — о матчах с Алькарасом и Синнером на одном турнире

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о сложности матчей против Новака Джоковича, Янника Синнера и Карлоса Алькараса после поражения в четырёх сетах от занимающего третью строчку в рейтинге ATP Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.
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— Насколько тяжело встретиться с двумя из них трёх на одном турнире?
— В каком-то смысле это может даже помочь. Потому что когда играешь с одним из них, а потом с другим, то в обоих матчах одинаковая интенсивность и значение. Во втором матче это может помочь, потому что ты уже готов к такому уровню. Думаю, матч с Янником помог мне сегодня, я сразу включился в игру, выиграл первый сет. Это неоднозначно, потому что они, возможно, два лучших игрока в мире, два из трёх. С одной стороны, ты хочешь играть не против них, а против кого-то другого. Но если играешь против обоих, то во втором матче помогает, что до этого уже сыграл с одним из них, — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Ранее в 1/4 финала Уимблдона-2024 Даниил Медведев переиграл в пяти партиях первую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (6:4), 2:6, 6:3.
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