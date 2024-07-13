Даниил Медведев: в первом турнире на траве после грунта я даже форхенд не могу исполнить

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о сложностях, возникающих при смене игрового покрытия по ходу сезона.

— Вы сказали, что не любите переходить на другое покрытие. Какой переход даётся вам сложнее всего, с грунта на траву или с харда на грунт?

— С грунта на траву очень тяжело, потому что покрытия такие разные. Обычно в первом турнире на траве я даже форхенд не могу исполнить. Так быстро, мяч скользит по корту, тогда как на грунте он высоко отскакивает. Совершенно по-другому. Для меня смена покрытий – это адаптация глаз. Моё тело, глаза и мозги связаны с тем, что происходит на корте. Когда переходишь с одного покрытия на другое, неделю-другую я не могу это связать. Отсюда ошибки, раздражение. Будет интересно посмотреть, как я адаптируюсь при переходе с травы на грунт. Наверное, единственный раз в жизни буду это делать. Я так делал однажды, но мне тогда было 18, тогда было по-другому. Да, мне это нелегко, но я боец. Постараюсь хорошо потренироваться и буду пытаться, — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

На Уимблдоне-2024, который завершает в теннисном календаре идущий после грунтового травяной сезон, Даниил Медведев дошёл до полуфинала, где уступил в четырёх партиях третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. С 26 июля по 11 августа пройдёт Олимпиада-2024 в Париже, в которой планирует принять участие Медведев, олимпийский теннисный турнир будет проводиться на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».