«Над моей головой пролетали бомбы». Джокович рассказал о детских мечтах об Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в финал Уимблдона-2024.

«Уимблдон всегда был для меня детской мечтой. Играть и выигрывать. Я рассказывал эту историю много раз. Я был семилетним мальчиком в Сербии и смотрел, как над моей головой пролетают бомбы. Я собирал кубок Уимблдона из любого материала, который был у меня в комнате. Смотрел на себя в зеркало… говорил себе, что однажды стану чемпионом Уимблдона.

Какая-то часть визуализации действительно сработала. Но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы всё реализовать. У меня была огромная поддержка со стороны членов моей семьи. Моя жена была со мной много-много лет. Теперь — мои дети. Это было невероятно. Стараюсь не принимать это как должное. Каждый раз, оказываясь на этом уникальном корте, я стараюсь получать от него удовольствие. По ходу матча — время работать, постараться переиграть соперника.

Очень доволен и рад выйти в очередной финал. Не хочу здесь останавливаться. Надеюсь, я выиграю этот трофей», — сказал Джокович после матча.

Напомним, в финале серб сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).