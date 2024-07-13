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«Я тоже так часто делаю». Даниил Медведев — о сложностях игры против Карлоса Алькараса

«Я тоже так часто делаю». Даниил Медведев — о сложностях игры против Карлоса Алькараса
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему трудно играть с третьим номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом, после поражения от него в четырёх сетах в 1/2 финала Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Вы сказали, что кажется, что он достаёт практически каждый мяч. Это влияет на то, что вы делаете на корте?
— Сильно влияет, в итоге ты не попадаешь лёгкие удары. Я тоже так часто делаю, не так быстро, как Карлос, но я стараюсь. Чем чаще соперник наносит великолепный удар, или я наношу такой удар против Карлоса, и потом внезапно тебе отвечают обводящим. В следующий раз постараешься нанести удар получше, будешь сомневаться, идти к сетке или нет. Помню, как я сделал хороший смэш, и он всё равно его достал. У меня был лёгкий удар с лёта, но я слегка перестарался. Всегда задаёшься вопросом, какой удар лучше, стоит ли бить почти по линии или нет. Нелегко играть против таких игроков. Поэтому мы так много его хайлайтов видим. Да, вот так он играет, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024 стало для Даниила Медведева в истории их личных встреч пятым в семи матчах, третьим подряд и вторым в 2024 году.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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