Даниил Медведев рассказал о несработавшей тактике в матче с Алькарасом на Уимблдоне-2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился тактическими нюансами своей игры в проигранном матче 1/2 финала Уимблдона-2024 с третьим номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

— По ходу матчей с Карлосом сложнее менять тактику, чем с другими соперниками?

— В каком-то роде. Он так хорошо навязывает свою игру – у него такая мощь, что он способен это делать. Я чувствовал, что всё делал правильно, и всё равно мог получить три виннера на своей подаче, и это брейк. Да, постоянно задаёшься вопросами. Например, о позиции на приёме. Сегодня я играл на приёме довольно близко к линии. Я три раза делал брейк, но в двух сетах не сделал ни одного и без брейк-пойнтов. Во время матча задавался вопросом, отходить ли подальше. Не думаю, что это сработает против него, но и играть близко к линии тоже не работало. Да, задаёшься вопросами, сомневаешься, но это часть испытания. Поэтому, когда всё-таки получается его обыгрывать, такие победы ещё прекраснее, — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В семи личных встречах с Карлосом Алькарасом Даниил Медведев одержал две победы при пяти поражениях. Три очных матча игроки провели на Уимблдоне — в 2021 году выиграл Медведев, в 2023 и 2024 годах — Алькарас.