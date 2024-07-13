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Даниил Медведев рассказал о несработавшей тактике в матче с Алькарасом на Уимблдоне-2024

Даниил Медведев рассказал о несработавшей тактике в матче с Алькарасом на Уимблдоне-2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился тактическими нюансами своей игры в проигранном матче 1/2 финала Уимблдона-2024 с третьим номером рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— По ходу матчей с Карлосом сложнее менять тактику, чем с другими соперниками?
— В каком-то роде. Он так хорошо навязывает свою игру – у него такая мощь, что он способен это делать. Я чувствовал, что всё делал правильно, и всё равно мог получить три виннера на своей подаче, и это брейк. Да, постоянно задаёшься вопросами. Например, о позиции на приёме. Сегодня я играл на приёме довольно близко к линии. Я три раза делал брейк, но в двух сетах не сделал ни одного и без брейк-пойнтов. Во время матча задавался вопросом, отходить ли подальше. Не думаю, что это сработает против него, но и играть близко к линии тоже не работало. Да, задаёшься вопросами, сомневаешься, но это часть испытания. Поэтому, когда всё-таки получается его обыгрывать, такие победы ещё прекраснее, — рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В семи личных встречах с Карлосом Алькарасом Даниил Медведев одержал две победы при пяти поражениях. Три очных матча игроки провели на Уимблдоне — в 2021 году выиграл Медведев, в 2023 и 2024 годах — Алькарас.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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