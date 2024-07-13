Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 13 июля

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 13-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня в одиночных турнирах.

В этот день на Уимблдоне-2024 состоится финальный матч в женском одиночном разряде — на корт выйдут седьмая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини и 32-й номер рейтинга WTA Барбора Крейчикова из Чехии.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 13 июля

Женщины. Примерное время начала матчей (мск):

Барбора Крейчикова (Чехия, 31-й посев на турнире) — Ясмин Паолини (Италия, 7-й посев) — 16:00.

В полуфинале Крейчикова одержала волевую победу в трёх партиях над четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Паолини также в трёх сетах переиграла 37-ю в мировой классификации Донну Векич из Хорватии.