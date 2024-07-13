Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 13 июля

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт 13-й игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня в одиночных турнирах.
В этот день на Уимблдоне-2024 состоится финальный матч в женском одиночном разряде — на корт выйдут седьмая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини и 32-й номер рейтинга WTA Барбора Крейчикова из Чехии.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 13 июля
Женщины. Примерное время начала матчей (мск):
Барбора Крейчикова (Чехия, 31-й посев на турнире) — Ясмин Паолини (Италия, 7-й посев) — 16:00.
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В полуфинале Крейчикова одержала волевую победу в трёх партиях над четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Паолини также в трёх сетах переиграла 37-ю в мировой классификации Донну Векич из Хорватии.
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