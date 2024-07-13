Рафаэль Надаль провёл первую тренировку в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль прибыл в Швецию и провёл первую тренировку перед турниром категории ATP-250, который пройдёт с с 15 по 21 июля в Бостаде.

Фото: Скриншот с тренировки

Фото: Скриншот с тренировки

«Практика ведёт к совершенству», — подписаны фото пресс-службой турнира NordeaOpen.

Надаль сыграет на соревнованиях в одиночном разряде и в паре c норвежским теннисистом Каспером Руудом.

Напомним, грунтовый турнир в Бостаде является этапом подготовки Рафаэля Надаля к Олимпийским играм в Париже (Франция), которые состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Испанец примет участие не только в одиночном турнире, но и в парном с Карлосом Алькарасом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.