Александр Бублик — о Данииле Медведеве: он зверь, добился всего за два-три года

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как в начале карьеры жил на турнирах в одном номере с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я жил с ним в одних номерах с 16 лет. Он уже добрался до топ-100, а я был около 120-го места. Кажется, это был 2016 год. Он проиграл в четвертьфинале Кубка Кремля Роберу. Я обыграл Баутиста-Агута во втором круге, это была моя первая большая победа, так что я был на седьмом небе от счастья. Далее играл с Карреньо Бустой. И вот третий сет, я смотрю на свой бокс, а там сидит Даниил. Я говорю. «Что ты здесь делаешь?» А он: «Я жду тебя, когда ты проиграешь, мы пойдём на вечеринку». У нас постоянно были классные вечеринки. Но в какой-то момент он изменился и сказал: «Я буду топ-игроком». Он зверь, добился всего за два-три года», — сказал Бублик в беседе с Ником Кирьсом в эфире Youtube-канала UTS Tour.

Напомним, 12 июля пятая ракетка мира Медведев в 1/2 финала Уимблдона-2024 уступил третьему номеру рейтинга ATP испанцу Карлосу Алькарасу в четырёх сетах — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Ранее Бублик в третьем круге Уимблдонского турнира проиграл 13-й ракетке мира американцу Томми Полу со счётом 3:6, 4:6, 2:6.