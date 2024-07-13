Барбора Крейчикова — Ясмин Паолини: во сколько начало, где смотреть финал Уимблдона-2024

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024. 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Матч состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024.
Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
Отметим, финальная пара Крейчикова — Паолини стала первой парой соперниц в Открытой эре, которые ранее встречались только на отборочном этапе турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2018.
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