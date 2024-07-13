Барбора Крейчикова — Ясмин Паолини: история противостояния финалисток Уимблдона-2024

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024. 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Матч состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024.
Ранее теннисистки встречались только на Australian Open — 2018. Крейчикова разгромила Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.
Паолини вышла во второй финал «Шлема» подряд — пять недель назад на «Ролан Гаррос» она проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек. Для Барборы же это второй финал «Шлема» в карьере в одиночном разряде после титула на «Ролан Гаррос» — 2021, где в финале она победила российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. Их финальная пара стала первой парой соперниц в Открытой эре, которые ранее встречались только на отборочном этапе турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2018.
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