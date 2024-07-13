«Пора отдохнуть». Анна Калинская написала пост о своём выступлении на Уимблдоне-2024

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в социальных сетях написала пост благодарности Уимблдону, а также сказала, что пора восстанавливать силы для соревнований на харде.

«Спасибо, Уимблдон, не так я хотела закончить свой турнир, но всегда было удивительно играть на травяных кортах, а теперь пора отдохнуть и восстановить силы для соревнований на харде», — написала Калинская в социальных сетях.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Калинская играла в четвёртом круге Уимблдона-2024 против четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.