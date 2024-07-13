«Очень рискованно». Татьяна Головин — о словах Медведева в адрес судьи на Уимблдоне-2024

Французская теннисистка российского происхождения Татьяна Головин высказалась об инциденте, произошедшем с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в конце первого сета матча с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

«То, что он сделал, было очень рискованно. Возможно, у супервайзера не хватило смелости дисквалифицировать его. Но то, что он сказал, могло дорого обойтись, и матч мог закончиться очень быстро», — приводит слова Головин We Love Tennis.

Напомним, Медведев получил предупреждение от судьи Евы Асдераки за неспортивное поведение после слов, сказанных в её адрес. Что конкретно сказал Даниил, неизвестно, предположительно, это была нецензурная брань.