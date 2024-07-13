Янник Синнер и Анна Калинская появились вместе во влоге Дарьи Касаткиной

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 17-я ракетка мира россиянка Анна Калинская появились вместе во влоге Дарьи Касаткиной, посвящённом Уимблдону-2024.

Касаткина подошла к Калинской во время завтрака спортсменов в одном из кафе пресс-центра Уимблдона. Анна обратилась к Дарье с просьбой поделиться белыми футболками для матчей (у её спонсора большинство маек серые. — Прим. «Чемпионата»), и в это время подошёл Синнер с сэндвичами.

Напомним, Калинская дошла на Уимблдоне до 1/8 финала, в котором при счёте 3:6, 0:3 отказалась от продолжения борьбы с Еленой Рыбакиной из Казахстана из-за травмы запястья. Её бойфренд Янник Синнер в мужском четвертьфинале уступил россиянину Даниилу Медведеву.