Ник Кирьос рассказал о приватном разговоре с сыном Новака Джоковича

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о забавной дискуссии с сыном второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича Стефаном.

«Вчера я играл со Стефаном в паре. Я спросил его, знает ли он, насколько силён его отец. Он ответил: «Да, он очень хорош», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis с ссылкой на эфир BBC.

Напомним, 12 июля Джокович (2) вышел в финал Уимблдона-2024, обыграв 25-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (25). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).