Кто станет чемпионкой Уимблдона-2024?

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч женского одиночного разряда травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 между 32-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой и седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Матч состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024.

В полуфинале Уимблдона-2024 Паолини обыграла 37-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Крейчикова в 1/2 финала обошла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее теннисистки встречались только на Australian Open — 2018. Барбара Крейчикова разгромила Ясмин Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.