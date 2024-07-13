«Нам удастся найти «химию». Музетти — об игре в парном разряде с Синнером на Олимпиаде

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей Олимпиаде в Париже, где он в парном разряде должен сыграть со своим соотечественником, первой ракеткой мира Янником Синнером.

«У нас было не много времени на подготовку, к тому же поздно узнали, что мы — вторая пара, которая выйдет на корт. Думаю, что с Янником понимание тенниса появится сразу же. Это не будет большой парной схемой, не будет многого, что можно попробовать с этой точки. Но мы два талантливых парня, и, возможно, нам удастся найти «химию», которая будет дополнять недостатки друг друга. Думаю, мы можем стать хорошей парой и добиться успеха.

Что касается Олимпиады, то мне очень приятно представлять Италию. Так было всегда. Даже на юниорском уровне. В Токио я не почувствовал олимпийской атмосферы, потому что это было во время ковида и я был без своей команды. Мне было трудно выразить себя, и, возможно, был не в лучшем для себя состоянии. Игра в Париже, на «Ролан Гаррос», на корте, где, возможно, показал свой лучший теннис, вселяет в меня надежду. Посмотрим, когда приеду в Париж, потому что всё зависит от того, что я буду делать там», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.