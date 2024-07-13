Барбора Крейчикова — Ясмин Паолини: за какие призовые поборются финалистки Уимблдона-2024

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024. 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Победительница турнира заработает 2 000 очков и £ 2,7 млн ($ 3,4 млн).
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Матч состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала женского одиночного разряда Уимблдона-2024.
В полуфинале Паолини обыграла 37-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Крейчикова в 1/2 финала обошла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Ранее встреча теннисисток была на Australian Open — 2018. Крейчикова разгромила Паолини в первом раунде квалификации Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:1.
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