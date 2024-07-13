«Это могло закончиться дисквалификацией». Тим Хенмэн — об инциденте Медведева с судьёй

Бывший теннисист четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн прокомментировал инцидент, произошедший между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и судьёй Евой Асдераки. Россиянин в полуфинале Уимблдона-2024 уступил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.
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«Если вы используете нецензурное слово, вы нарушаете кодекс, получаете предупреждение и штраф, но если вы словесно оскорбляете судью, вот тогда появляется знак вопроса. Судья и супервайзер выходят на корт, если только произошло что-то серьёзное. Это могло закончиться дисквалификацией», — приводит слова Хенмэна Tennis365 со ссылкой на BBC.
Напомним, Медведев получил предупреждение от судьи Евы Асдераки за неспортивное поведение после слов, сказанных в её адрес. Что конкретно сказал Даниил, неизвестно, предположительно, это была нецензурная брань.
Видео: забавное перевоплощение Медведева в Макинроя.
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