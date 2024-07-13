Эксперт из Великобритании объяснил, почему Медведева не удалили в матче с Алькарасом

Бывшая первая ракетка Великобритании Марк Петчи прокомментировал инцидент, произошедший между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и судьёй Евой Асдераки. Россиянин в полуфинале Уимблдона-2024 уступил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

«Он был разозлён и бросил три фразы подряд в адрес судьи, что должно было закончиться прямой дисквалификацией, если действовать строго по правилам. Вот почему судья вызвал супервайзера. Но это полуфинал Уимблдона. Я думаю, что супервайзер была ограничена в свободе принятия решений в матче такого уровня.

Думаю, что для зрелищности такие матчи нужно доигрывать до конца», — приводит слова Петчи Tennis365 со ссылкой на Stan Sport's Grand Slam Daily.

Напомним, Медведев получил предупреждение от судьи Евы Асдераки за неспортивное поведение после слов, сказанных в её адрес. Что конкретно сказал Даниил, неизвестно, предположительно, это была нецензурная брань.