«Цветок, который возрождается». Музетти — о мечте попасть в топ-10 мирового рейтинга

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что после Уимблдона-2024 он знает, что способен занять высокое место в мировом рейтинге.

«Это цветок, который возрождается. Я думаю, что этот месяц принёс мне огромную радость, тайные мечты, которые были у меня в детстве и которые я смог реализовать. Он раскрыл во мне всё самое лучшее. Я определённо должен нести это с собой до конца сезона.

Дело не столько в том, чтобы достичь уровня, позволяющего конкурировать с лучшими в мире, сколько в том, чтобы поддерживать эту непрерывность. Потому что я знаю, что могу это сделать. И знаю, что могу занять более высокое место в рейтинге, потому что ещё одна моя мечта — попасть в топ-10… А ещё потому, что в прошлом году вторая половина сезона прошла неудачно, так что у меня есть много турниров, чтобы хорошо выступить, чтобы набрать очки, чтобы мечтать о попадании в топ-10», — сказал Музетти на пресс-конференции.

На Уимблдоне 22-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». В 1/2 финала он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.