«Меня будет трясти». Ясмин Паолини — о матче с Крейчиковой в финале Уимблдона-2024
Поделиться
Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32-й номер рейтинга WTA) в финале женского Уимблдона-2024.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Поверить в два финала турниров «Большого шлема» подряд было безумием. Я приятно удивлена, что продолжаю выступать на Уимблдоне и чувствую себя расслабленной. Я тот же человек и делаю те же вещи.
Не хочу больше говорить, потому что, возможно, в субботу меня будет трясти», — сказала итальянка на пресс-конференции.
Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2024
-
13:49
-
13:41
-
13:33
-
13:23
-
13:18
-
13:00
-
12:54
-
12:20
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
11:00
-
10:41
-
10:00
-
09:58
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
06:45
-
06:31
-
05:53
-
05:34
-
04:30
-
03:56
-
03:28
-
03:15
-
02:43
-
00:30
-
00:23
-
00:15
-
00:09
-
00:09