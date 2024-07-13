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«Меня будет трясти». Ясмин Паолини — о матче с Крейчиковой в финале Уимблдона-2024

«Меня будет трясти». Ясмин Паолини — о матче с Крейчиковой в финале Уимблдона-2024
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Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32-й номер рейтинга WTA) в финале женского Уимблдона-2024.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Поверить в два финала турниров «Большого шлема» подряд было безумием. Я приятно удивлена, что продолжаю выступать на Уимблдоне и чувствую себя расслабленной. Я тот же человек и делаю те же вещи.

Не хочу больше говорить, потому что, возможно, в субботу меня будет трясти», — сказала итальянка на пресс-конференции.

Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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