«Меня будет трясти». Ясмин Паолини — о матче с Крейчиковой в финале Уимблдона-2024

Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Барборой Крейчиковой (Чехия, 32-й номер рейтинга WTA) в финале женского Уимблдона-2024.

«Поверить в два финала турниров «Большого шлема» подряд было безумием. Я приятно удивлена, что продолжаю выступать на Уимблдоне и чувствую себя расслабленной. Я тот же человек и делаю те же вещи.

Не хочу больше говорить, потому что, возможно, в субботу меня будет трясти», — сказала итальянка на пресс-конференции.

Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.