«Не на что жаловаться». Музетти — о поражении от Джоковича в 1/2 финала Уимблдона-2024

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2024.
«Возможно, здесь, на Уимблдоне, он ещё сильнее: его игра очень хорошо сочетается с этим покрытием. Именно это меня больше всего беспокоило в его игре, потому что на траве очень важны удары в начале игры. Особенно в ответ он действительно усложнил мне жизнь, я должен поздравить его, потому что его реакция здесь просто нереальная. Мне не на что жаловаться, кроме нескольких ошибок, которые тоже могут быть вызваны таким соперником. Он поставил мне ноль, с чем я его искренне поздравляю», — сказал Музетти на пресс-конференции.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 2
|4
|
|7 7
|6
На Уимблдоне 22-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». В финале Уимблдона-2024 Джокович сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).
- 13 июля 2024
-
13:49
-
13:41
-
13:33
-
13:23
-
13:18
-
13:00
-
12:54
-
12:20
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
11:00
-
10:41
-
10:00
-
09:58
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
06:45
-
06:31
-
05:53
-
05:34
-
04:30
-
03:56
-
03:28
-
03:15
-
02:43
-
00:30
-
00:23
-
00:15
-
00:09
-
00:09