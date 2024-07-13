«Не на что жаловаться». Музетти — о поражении от Джоковича в 1/2 финала Уимблдона-2024

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение от второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2024.

«Возможно, здесь, на Уимблдоне, он ещё сильнее: его игра очень хорошо сочетается с этим покрытием. Именно это меня больше всего беспокоило в его игре, потому что на траве очень важны удары в начале игры. Особенно в ответ он действительно усложнил мне жизнь, я должен поздравить его, потому что его реакция здесь просто нереальная. Мне не на что жаловаться, кроме нескольких ошибок, которые тоже могут быть вызваны таким соперником. Он поставил мне ноль, с чем я его искренне поздравляю», — сказал Музетти на пресс-конференции.

На Уимблдоне 22-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема». В финале Уимблдона-2024 Джокович сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).