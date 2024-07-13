Кейт Миддлтон не будет присутствовать на женском финале Уимблдона-2024, но посетит мужской

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет присутствовать на финале Уимблдона-2024, чтобы вручить трофей в женском одиночном разряде в качестве патрона Всеанглийского клуба. Об этом сообщает британский журналист Джеймс Грей в социальных сетях.

Вместо Кейт Миддлтон трофей вручат Дебби Джеванс, Салли Болтон и Сэнди Проктор. Также сообщается, что принцесса Уэльская посетит финал мужского одиночного разряда Уимблдона-2024, который состоится в воскресенье, 14 июля.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса Уэльская сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, которые она сделала после операции в брюшной полости. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва.

Напомним, в финале женского одиночного разряда Уимблдона-2024 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

За звание чемпиона в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2024 поборются вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист, действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас.