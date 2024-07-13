«Занятия любовью не влияют на результаты». Чемпион «Ролан Гаррос» — о Калинской и Синнере

Бывший теннисист, победитель «Ролан Гаррос» — 1976 итальянец Адриано Панатта высказался об отношениях между его соотечественником первой ракеткой мира Янником Синнером и россиянкой Анной Калинской (17-я в рейтинге WTA).

«Если теннисисты занимаются любовью друг с другом, это не повредит и абсолютно не повлияет на их результаты. Янник состоит в отношениях с красивой девушкой, которая тоже занимается теннисом, это очень милые отношения, и я не думаю, что это кому-то навредит. Спортсмены тоже люди, со своей личной жизнью. Все могут быть подвержены чувствам», — приводит слова Панатты Il Fatto Quotidiano.

Напомним, Калинская дошла на Уимблдоне до 1/8 финала, в котором при счёте 3:6, 0:3 отказалась от продолжения борьбы с Еленой Рыбакиной из Казахстана из-за травмы запястья. Её бойфренд Янник Синнер в мужском четвертьфинале уступил россиянину Даниилу Медведеву. Пара во время «Ролан Гаррос» — 2024 объявила о своих отношениях. Янник и Анна с тех пор несколько раз поверхностно высказывались о своих отношениях в интервью, писали короткие комментарии на страницах в соцсетях.