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Стали известны цены билетов на матч Джоковича и Алькараса в финале Уимблдона-2024

Стали известны цены билетов на матч Джоковича и Алькараса в финале Уимблдона-2024
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В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч мужского одиночного разряда травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024, где встретятся вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

На сегодняшнее утро самые дешёвые билеты на данный поединок продавались за $ 9 тыс. Их оставалось всего 9 штук. Все они позволят смотреть матч на самых высоких секторах Центрального корта. Билеты на места в более комфортных секторах обойдутся зрителям в суммы от $ 11 тыс.

Самыми дорогими билетами на Уимблдоне по традиции являются проходи в Королевское ложе. За такое удовольствие болельщикам нужно будет заплатить чуть более $ 300 тыс.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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