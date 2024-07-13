Стали известны цены билетов на матч Джоковича и Алькараса в финале Уимблдона-2024

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч мужского одиночного разряда травяного турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024, где встретятся вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

На сегодняшнее утро самые дешёвые билеты на данный поединок продавались за $ 9 тыс. Их оставалось всего 9 штук. Все они позволят смотреть матч на самых высоких секторах Центрального корта. Билеты на места в более комфортных секторах обойдутся зрителям в суммы от $ 11 тыс.

Самыми дорогими билетами на Уимблдоне по традиции являются проходи в Королевское ложе. За такое удовольствие болельщикам нужно будет заплатить чуть более $ 300 тыс.