«Я бы не гордился этим». Роддик — о конфликте Новака Джоковича с публикой на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о конфликте сербского теннисиста Новака Джоковича с публикой на Уимблдоне-2024.

«Я не думаю, что можно сотворить что-то плохое на Центральном корте, а потом злиться, когда кто-то спрашивает тебя об этом. Я был неправ в своё время, и Новак сейчас тоже неправ. Если бы я проигрывал кому-то, кто слабее меня, и мне пришлось бы ввязаться в споры с судьёй, зрителями, если это в рамках правил, я бы тоже так сделал. Я не преуспевал в конфликтах так, как это делает Новак, и я не гордился этим», — приводит слова Роддика Essentially Sports со ссылкой на эфир подкаста Served with Roddick.

Напомним, на Уимблдоне-2024 после матча четвёртого круга против датчанина Хольгера Руне серб отметил, что болельщики создавали гул, демонстрируя неуважение в его адрес.

В финале Уимблдона-2024 Джокович сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).