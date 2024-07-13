«Это задевает его за живое». Куэрри — об отношениях Джоковича с публикой на Уимблдоне-2024

Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри высказался об отношениях второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с публикой на Уимблдоне-2024.

«Мне понравилось, что он обратился к толпе. Я знаю, что люди говорят «Рууунеее», и я уверен, что есть небольшая группа людей, которые освистывают Новака, потому что знаю, что это задевает его за живое. Но мне нравится откровенность его ответа на Центральном корте. Такое не часто можно услышать от теннисистов или любых других спортсменов», — приводит слова Куэрри Essentially Sports.

Напомним, на Уимблдоне-2024 после матча четвёртого круга против датчанина Хольгера Руне серб отметил, что болельщики создавали гул, демонстрируя неуважение в его адрес.

В финале Уимблдона-2024 Джокович сразится с действующим чемпионом соревнований испанцем Карлосом Алькарасом (3).