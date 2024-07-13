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Матс Виландер: Ясмин Паолини — глоток свежего воздуха в женском теннисе

Матс Виландер: Ясмин Паолини — глоток свежего воздуха в женском теннисе
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался об итальянской теннисистке седьмой ракетке мира Ясмин Паолини в преддверии женского финала на Уиблдоне-2024 между ней и чешкой Барборой Крейчиковой (32-й номер рейтинга WTA).

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Для меня Ясмин Паолини — глоток свежего воздуха в женском теннисе за много-много лет, не считая Коко Гауфф и Игу Свёнтек. Паолини, вау, она вдохновляет смотреть женский теннис.

Неожиданно было увидеть Ясмин Паолини в финале Уимблдона, потому что её оружие не должно работать на травяном корте. Теперь, когда смотришь на её игру, то понимаешь, что у Паолини действительно могут быть хорошие шансы на траве, потому что у неё невысокий рост, отличные руки и невероятный бойцовский дух.
В наши дни на траве настрой становится самой важной силой из-за неожиданных отскоков», — приводит слова Виландера Eurosport.

Финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона-2024 между Паолини и Крейчиковой пройдёт сегодня, 13 июля, на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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